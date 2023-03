Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 | annunciato un nuovo capitolo

Leggi su zon

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un annuncio che ha rincuorato i fan del famoso manga e anime giapponese di Akira Toriyama: nella nottata è stata confermata l’uscita del quartodella saga di. Al momento non si sanno ulteriori informazioni a riguardo: il teaser mostrato da Bandai Namco non riporta alcuna data di uscita, nemmeno approssimativa. Si ipotizza che il rilascio potrebbe accadere verso la fine del 2023 o nel corso del 2024. Probabilmente si potranno avere più informazioni durante gli eventi estivi come la Gamescom, l’E3, la Summer Game Fest e sopratutto l’EVO 2023 in programma ad agosto. Il teaser rilasciato da Bandai Namco strizza l’occhio ai più nostalgici, mostrando alcuni video di gameplay dei capitoli precedenti diin un ...