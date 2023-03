"Dovete smetterla!". Bruce Willis malato, la disperata denuncia della moglie (Di lunedì 6 marzo 2023) Bruce Willis è praticamente scomparso dalla scena pubblica per un motivo ben preciso: soffre di demenza fronto-temporale e di conseguenza la famiglia ha chiesto di rispettare la sua privacy. Nonostante ciò i paparazzi cercano in ogni modo di “rubare” scatti riguardanti il celebre attore americano: recentemente è stato fotografato mentre si trovava in giro a Santa Monica. Allora la moglie ha deciso di rivolgere un appello pubblico per il bene di suo marito. “Chiedo a fotografi e operatori video che cercano di ottenere immagini esclusive di smettere di dargli la caccia”, ha dichiarato Emma Heming Willis in un intervento su Instagram. “Non gridate - ha aggiunto - non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza”. Un mese fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)è praticamente scomparso dalla scena pubblica per un motivo ben preciso: soffre di demenza fronto-temporale e di conseguenza la famiglia ha chiesto di rispettare la sua privacy. Nonostante ciò i paparazzi cercano in ogni modo di “rubare” scatti riguardanti il celebre attore americano: recentemente è stato fotografato mentre si trovava in giro a Santa Monica. Allora laha deciso di rivolgere un appello pubblico per il bene di suo marito. “Chiedo a fotografi e operatori video che cercano di ottenere immagini esclusive di smettere di dargli la caccia”, ha dichiarato Emma Hemingin un intervento su Instagram. “Non gridate - ha aggiunto - non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza”. Un mese fa ...

