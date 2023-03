Dove voleva leccarmi | Gemma Galgani a luci rosse | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il grave lutto che ha colpito Maria De Filippi, costretta a dire addio a Maurizio Costanzo e quindi a prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, la macchina di Uomini e Donne è ripartita a pieno ritmo. Dalle registrazioni sono emerse le prime anticipazioni, sia sul trono classico che su quello over, che preannunciano delle puntate a dir poco scoppiettanti. Come sempre, grande protagonista sarà, che a quanto pare ha molto di cui parlare. Stando alle anticipazioni offerte dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino sta continuando a frequentare il cavaliere Silvio: lei sembra interessata, ma allo stesso tempo lo sta studiando per capire bene se può davvero piacergli. Dalle anticipazioni risulta che laha da ridire su alcuni modi di fare e di parlare volgari del cavaliere. ...