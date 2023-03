Dove vedere le partite in TV e streaming: le probabili formazioni sempre aggiornate (Di lunedì 6 marzo 2023) FINALMENTE È ARRIVATO IL POSTICIPO TANTO ATTESO! Oggi, alle ore 20.45, si scontreranno sul campo l’Olimpico Grande Torino la squadra di casa, il Torino, e il Bologna per la 25ª giornata del campionato di Serie A. Preparatevi a vivere un match pieno di emozioni! I granata di Ivan Juric vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita nel derby contro la Juventus, nonostante un’ottima prestazione di squadra. L’attacco del Toro, guidato da Karamoh e Sanabria, è riuscito a mettere in vantaggio i padroni di casa, ma purtroppo la Juventus è riuscita a ribaltare il risultato. Nonostante questa sconfitta, il Toro rimane una squadra coraggiosa e determinata. D’altra parte, i rossoblù di Thiago Motta sono in grande forma. Grazie alla rete di Orsolini, hanno battuto l’Inter due settimane fa e hanno bissato il successo contro la Sampdoria. Se Dovessero pareggiare o battere il Torino ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) FINALMENTE È ARRIVATO IL POSTICIPO TANTO ATTESO! Oggi, alle ore 20.45, si scontreranno sul campo l’Olimpico Grande Torino la squadra di casa, il Torino, e il Bologna per la 25ª giornata del campionato di Serie A. Preparatevi a vivere un match pieno di emozioni! I granata di Ivan Juric vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita nel derby contro la Juventus, nonostante un’ottima prestazione di squadra. L’attacco del Toro, guidato da Karamoh e Sanabria, è riuscito a mettere in vantaggio i padroni di casa, ma purtroppo la Juventus è riuscita a ribaltare il risultato. Nonostante questa sconfitta, il Toro rimane una squadra coraggiosa e determinata. D’altra parte, i rossoblù di Thiago Motta sono in grande forma. Grazie alla rete di Orsolini, hanno battuto l’Inter due settimane fa e hanno bissato il successo contro la Sampdoria. Sessero pareggiare o battere il Torino ...

