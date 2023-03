Dove è stato sepolto Maurizio Costanzo? Il popolare giornalista ospitato al Cimitero del Verano nella tomba di Monica Vitti (Di lunedì 6 marzo 2023) Dove è stato sepolto Maurizio Costanzo?. Dopo i funerali del popolare giornalista, gli ammiratori e i fan continuano a mantenere vivo il suo ricordo portando fiori e lettere alla sua tomba. Una dipendente all’accoglienza del Cimitero del Verano ha fatto sapere che gli ammiratori si piazzano davanti al suo loculo rimanendo in silenzio per ore: ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)?. Dopo i funerali del, gli ammiratori e i fan continuano a mantenere vivo il suo ricordo portando fiori e lettere alla sua. Una dipendente all’accoglienza deldelha fatto sapere che gli ammiratori si piazzano davanti al suo loculo rimanendo in silenzio per ore: ... TAG24.

