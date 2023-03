Dove è sepolto Maurizio Costanzo? Ora nella tomba di Monica Vitti al Verano

(Di lunedì 6 marzo 2023) La morte di, celebre giornalista e conduttore televisivo, ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. L’uomo è spirato all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio e uno dei primissimi pensieri è volato subito a sua moglie, l’altrettanto conosciuta e seguita Maria De Filippi. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che in questi giorni delicati e dolorosi si sono susseguiti per lei e per la sua famiglia. Alla camera ardente prima e ai funerali poi, un ingente numero di persone – volti noti del mondo dello spettacolo, della politica, ma anche comuni cittadini – ha voluto rendere omaggio a. Affetto che non tarda ad arrivare neanche oggi, quando il giornalista èpresso il cimitero delun vero e proprio ...

L'affetto dei fan di Costanzo è tutto qui, davanti alla sua foto chi arriva lascia lettere e piccoli doni. Lo racconta La Repubblica. Le lettere e il pellegrinaggio Foto, lettere, un rosario ..."Ma sta Monica L'hanno tolta", si chiede Ennio, sorpreso per il cambiamento. E adesso la cerca nel cimitero monumentale del Verano.

La sepoltura, come giù accaduto per Monica Vitti, poi spostata in una tomba fatta costruire dalla famiglia, è provvisoria ...Maurizio Costanzo anche oggi ha il suo pubblico: è un pellegrinaggio al cimitero del Verano dove il giornalista, morto il 24 febbraio, si trova in un condominio di loculi ...