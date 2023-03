Dove è girato Il Commissario Ricciardi 2? (Di lunedì 6 marzo 2023) Scopri i dettagli sulle nuove location e l'ambientazione del secondo capitolo della fiction Rai! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 6 marzo 2023) Scopri i dettagli sulle nuove location e l'ambientazione del secondo capitolo della fiction Rai! Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _gryffindorteam : @mir1cloud Ma dove hanno girato la serie non era un vero ospedale. Lo hanno girato a Fasano all’interno di un’università - mir1cloud : raga sto nell’ospedale dove hanno girato braccialetti rossi ?? - badtasteit : Da dove viene #AndreaDiStefano, la formazione in America, l'indagine in strada e come ha scritto e girato il crimin… - ENS_Italia : RT @HelpAgeItalia: Il nostro film La Luce nelle Tenebre è stato realizzato in #Ucraina, girato e interpretato solo da ucraini. Cattura lo… - D19_91D : @Poor_Steve Un classico. Sempre odiati quegli stronzi! E si incazzano pure se gli dici 'una foto per una foto'. E m… -