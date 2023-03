Doppio incidente sull’A1: dopo le auto si schiantano anche i soccorritori. Ferite 9 persone, tra cui un bambino (Di lunedì 6 marzo 2023) È un incidente nell’incidente, quello verificatosi nella serata di ieri, 5 marzo, sull’autostrada del Sole A1, all’altezza di Borghetto Lodigiano, dove, al frontale tra un Suv Audi Q7 e una Bmw, avrebbe fatto seguito un tamponamento tra l’auto medica e l’ambulanza giunte sul posto per soccorrere i feriti. Sarebbero nove, tra cui un bambino, le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) È unnell’, quello verificatosi nella serata di ieri, 5 marzo, sull’strada del Sole A1, all’altezza di Borghetto Lodigiano, dove, al frontale tra un Suv Audi Q7 e una Bmw, avrebbe fatto seguito un tamponamento tra l’medica e l’ambulanza giunte sul posto per soccorrere i feriti. Sarebbero nove, tra cui un, le ... TAG24.

