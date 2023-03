Dopo la tragedia di Cutro, è guerra agli scafisti (Di lunedì 6 marzo 2023) L’appello di Papa Francesco: bisogna fermare i trafficanti. Meloni: «Faremo di tutto». Critiche dall’opposizione: nascondono azioni disumane dietro le parole del Pontefice Leggi su lastampa (Di lunedì 6 marzo 2023) L’appello di Papa Francesco: bisogna fermare i trafficanti. Meloni: «Faremo di tutto». Critiche dall’opposizione: nascondono azioni disumane dietro le parole del Pontefice

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : “Dopo questa tragedia risulta chiaro che l’Italia non è disumana come qualcuno credeva, che davanti a morti innocen… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, nel dopo #Angelus, prega per i familiari delle giovani vittime della tragedia ferroviaria del primo… - elio_vito : Dopo una tragedia, costata la vita a decine di persone, pur non avendo responsabilità dirette, si è dimesso il mini… - LaStampa : Dopo la tragedia di Cutro, è guerra agli scafisti - cris_withnoh : RT @ilruttosovrano: Dopo che per anni hai criminalizzato le ONG, volevi affondare le barche ONG e detto che gli immigrati vengono qui pales… -