Dopo Bologna anche con il Lecce: Gosens trova una nuova continuità con l’Inter (Di lunedì 6 marzo 2023) Robin Gosens alla sua seconda partita consecutiva da titolare con l’Inter Per la prima volta da quando è all’Inter Robin Gosens ha giocato due partite consecutive da titolare, complice anche l’assenza di Dimarco. Per il laterale tedesco, Dopo quella contro il Bologna, una più che buona prova anche contro i salentini. “Lampi di vero Robin Gosens. Il tedesco, che l’Inter aveva scelto nel gennaio 2022 per raccogliere l’eredità di Perisic, ieri Dopo la buona prova offerta a Bologna la settimana scorsa – di fatto l’unico giocatore nerazzurro a salvarsi – ha giocato la sua seconda gara di fila da titolare in campionato Dopo un anno e mezzo. L’ultima volta che era ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Robinalla sua seconda partita consecutiva da titolare conPer la prima volta da quando è alRobinha giocato due partite consecutive da titolare, complicel’assenza di Dimarco. Per il laterale tedesco,quella contro il, una più che buona provacontro i salentini. “Lampi di vero Robin. Il tedesco, cheaveva scelto nel gennaio 2022 per raccogliere l’eredità di Perisic, ierila buona prova offerta ala settimana scorsa – di fatto l’unico giocatore nerazzurro a salvarsi – ha giocato la sua seconda gara di fila da titolare in campionatoun anno e mezzo. L’ultima volta che era ...

