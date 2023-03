Donnarumma torna in Italia: la scelta del club (Di lunedì 6 marzo 2023) Come si legge sul sito spagnolo Fichajes.net, nel caso in cui le strade della Juventus e Szczesny dovessero dividersi al termine della stagione,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023) Come si legge sul sito spagnolo Fichajes.net, nel caso in cui le strade della Juventus e Szczesny dovessero dividersi al termine della stagione,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Donnarumma torna in Italia: la scelta del club: Come si legge sul sito spagnolo - MCalcioNews : Calciomercato, tutti contro Donnarumma: lascia il PSG, torna in Serie A -