Domenica In | Lino Banfi e la figlia Rosanna | il commovente ricordo della moglie Lucia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancoRossi1979 : RT @LRVicenza: ?? | PREVENDITA ??? Attiva da Martedì 7 Marzo alle ore 9:00 ??? @feralpisalo ?? Domenica 12 marzo ?? 14:30 ?? Lino Turina ?? h… - LRVicenza : ?? | PREVENDITA ??? Attiva da Martedì 7 Marzo alle ore 9:00 ??? @feralpisalo ?? Domenica 12 marzo ?? 14:30 ?? Lino T… - infoitcultura : Lino Banfi a “Domenica In”, la gaffe sulle coppie gay: interviene Mara Venier - redazionerumors : Lino Banfi Domenica In ha aperto il suo cuore ricordando la moglie scomparsa poco tempo fa a causa dell'Alzheimer:… - infoitcultura : Lino Banfi a “Domenica In”, la gaffe sulle coppie gay: interviene Mara Venier -

La giacca che piaceva alla moglie 'Oggi ho messo la giacca che piaceva a lei - raccontaBanfi ospite diIn con la figlia Rosanna - L'ho messa per lei, non al mettevo da tempo. La sera ...Video:Banfi si commuovo aInIn,Banfi racconta un aneddotto sulla moglie Lucia Zagaria recentemente scomparsa: 'Guardavano The Voice Senior, poi mi sono accorto che non c'era più' Grande commozione ieri a...

Lino Banfi a Domenica In dopo la morte della moglie: «La sera è difficile. Ho chiesto a Dio Lucia come angelo» ilgazzettino.it

2' di lettura 06/03/2023 - Due grandi attori amati da pubblico e critica, Lino Guanciale e Francesco Montanari con L’uomo più crudele del mondo, testo e regia di Davide Sacco, giungono al Teatro Sanzi ...L'attore Lino Banfi ricorda la moglie Lucia a Domenica In. Con lui sua figlia Rosanna. Tanti i momenti di grande commozione.