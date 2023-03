“Domenica in”, il figlio di Lino Banfi in lacrime: lo straziante ricordo di sua madre (Di lunedì 6 marzo 2023) News tv. . Come ogni Domenica su Rai 1 va in onda una nuova puntata in diretta di Domenica in, il talk show condotto da anni da Mara Venier. La puntata di ieri, 5 Marzo 2023, è stata ricca di emozioni. Il pubblico da casa si è lasciato andare sia alle risate che alle lacrime. Tra gli ospiti di Domenica in anche il figlio di Lino Banfi, Walter, il quale è scoppiato in lacrime mentre ricordava sua mamma Lucia, scomparsa da poco. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.



