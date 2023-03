“Domenica In”, è polemica dopo il commento choc di Lino Banfi: cos’ha detto (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. È scoppiata la bufera dopo quanto detto da Lino Banfi in diretta tv a Domenica In, durante la puntata di ieri, Domenica 5 marzo 2023. Ospite del talk show di Rai1 condotto da Mara Venier, l’attore stava raccontando il suo amore per la moglie Lucia Lagastra, scomparsa nei giorni scorsi, quando è incappato in uno scivolone in diretta Tv. Una gaffe che la conduttrice ha subito notato e corretta. Ma questo non è bastato a fermare le critiche che sono impazzite sul web. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mara Venier, attimi di terrore con il nipote: cos’è successo Leggi anche: Maria De Filippi, la triste rivelazione dopo la morte di Maurizio Costanzo “Domenica In”, è polemica per il ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. È scoppiata la buferaquantodain diretta tv aIn, durante la puntata di ieri,5 marzo 2023. Ospite del talk show di Rai1 condotto da Mara Venier, l’attore stava raccontando il suo amore per la moglie Lucia Lagastra, scomparsa nei giorni scorsi, quando è incappato in uno scivolone in diretta Tv. Una gaffe che la conduttrice ha subito notato e corretta. Ma questo non è bastato a fermare le critiche che sono impazzite sul web. (Continuale foto) Leggi anche: Mara Venier, attimi di terrore con il nipote: cos’è successo Leggi anche: Maria De Filippi, la triste rivelazionela morte di Maurizio Costanzo “In”, èper il ...

