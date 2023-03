Domenica In, caos sulla presentazione degli attori di Mare Fuori: “Ma perché queste gaffe ogni volta che compaiono?” (Di lunedì 6 marzo 2023) Che sia Sanremo o Domenica In, quando entra in scena il cast di Mare Fuori c’è sempre un piccolo inghippo. Ricordate Carolina Crescentini ferma sulle scale, durante una delle serate del Festival, per un qui pro quo con Amadeus? L’attrice pensava di dover scendere, il conduttore si era distratto e tac, pioggia di meme. Ecco che ieri Domenica 5 marzo il cast della serie evento Mare Fuori era ospite di Domenica In e rieccoci: Mara Venier ha annunciato Fabio Concato ma “de botto, senza senso“, si è ritrovata in onda con gli attori della serie. E via con un’altra pioggia di meme. Non sapremo mai se la “gag dell’ingresso” sia un po’ un marchio di fabbrica di Mare Fuori. Quello che sappiamo è che oggi si tratta di un fenomeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Che sia Sanremo oIn, quando entra in scena il cast dic’è sempre un piccolo inghippo. Ricordate Carolina Crescentini ferma sulle scale, durante una delle serate del Festival, per un qui pro quo con Amadeus? L’attrice pensava di dover scendere, il conduttore si era distratto e tac, pioggia di meme. Ecco che ieri5 marzo il cast della serie eventoera ospite diIn e rieccoci: Mara Venier ha annunciato Fabio Concato ma “de botto, senza senso“, si è ritrovata in onda con glidella serie. E via con un’altra pioggia di meme. Non sapremo mai se la “gag dell’ingresso” sia un po’ un marchio di fabbrica di. Quello che sappiamo è che oggi si tratta di un fenomeno ...

