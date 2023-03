Domanda e offerta di lavoro: un’idea potrebbe essere quella di “programmare” il mismatch (Di lunedì 6 marzo 2023) L’idea della pianificazione economica, attribuita ai pionieri del pensiero socialista, che la opponevano ai meccanismi autoregolatori tipici della società liberale, può, oggi, apparire “fuori mercato”. I pessimi risultati di una “programmazione” basata sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione non lasciano adito ad equivoci. Altro discorso se – in ragione di una visione organica del Sistema Paese – si fa riferimento ad un finalismo in grado di affrontare le fasi di transizioni, indirizzando le risorse produttive e le competenze (tecnico-scientifiche) al raggiungimento degli obiettivi dati, seguendo un processo programmatico che si muova lungo i seguenti “binari”: la previsione (attraverso il coinvolgimento delle categorie imprenditoriali e del lavoro), la decisione (quale risultato della messa a confronto delle previsioni e quindi delle scelte), ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) L’idea della pianificazione economica, attribuita ai pionieri del pensiero socialista, che la opponevano ai meccanismi autoregolatori tipici della società liberale, può, oggi, apparire “fuori mercato”. I pessimi risultati di una “programmazione” basata sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione non lasciano adito ad equivoci. Altro discorso se – in ragione di una visione organica del Sistema Paese – si fa riferimento ad un finalismo in grado di affrontare le fasi di transizioni, indirizzando le risorse produttive e le competenze (tecnico-scientifiche) al raggiungimento degli obiettivi dati, seguendo un processo programmatico che si muova lungo i seguenti “binari”: la previsione (attraverso il coinvolgimento delle categorie imprenditoriali e del), la decisione (quale risultato della messa a confronto delle previsioni e quindi delle scelte), ...

