Per garantire ai bambini disabili del Camerun cure mediche, terapie riabilitative, istruzione e inclusione,lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'Tutti Uguali', che ...... della parità e dell'inclusione sociale che devono essere posti a fondamento del nostro vivere', dichiara Mario Grieco, direttore di. A Ebolowa c'è il Foyer Père Monti, realizzato nel ...Per garantire ai bambini disabili del Camerun cure mediche, terapie riabilitative, istruzione e inclusione,lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'Tutti Uguali', che ...

Dokita Onlus, in Camerun disabile quasi un bambino su quattro Agenzia askanews

Roma, 6 mar. (askanews) – In Camerun oltre il 23% dei bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni ha almeno un tipo di disabilità e il 65% di loro l’ha acquisita a causa di malattie infettive come la p ...Nel mondo più di 100 milioni di bambini sono disabili e rappresentano uno dei gruppi più emarginati ed esclusi di molte società. In Camerun, oltre il 23% dei bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni ...