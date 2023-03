Docente muore e lascia in eredità i suoi risparmi alla scuola: finanzia borse di studio per i ragazzi meritevoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo essersi ammalata ha deciso di voler lasciare in eredità i suoi risparmi, 45mila euro, agli studenti più meritevoli e bisognosi della scuola per la quale ha insegnato inglese per tutta una vita: Maria Simon, Docente dell’istituto Marco Polo di Prato deceduta nell’ottobre 2021, ha permesso la creazione di una borsa di studio da 500 che viene assegnata ogni anno a due studenti selezionati tra gli alunni di terza media per finanziare la loro formazione nei cinque anni di scuole superiori. La borsa è intestata a “Rosina e Angela”, il primo è il nome della mamma dell’insegnante, il secondo è quello della zia, entrambe hanno avuto un grande peso nella formazione della donna. Entrambe lavoravano come sarte cucendo vestiti giorno e notte ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo essersi ammalata ha deciso di volerre in, 45mila euro, agli studenti piùe bisognosi dellaper la quale ha insegnato inglese per tutta una vita: Maria Simon,dell’istituto Marco Polo di Prato deceduta nell’ottobre 2021, ha permesso la creazione di una borsa dida 500 che viene assegnata ogni anno a due studenti selezionati tra gli alunni di terza media perre la loro formazione nei cinque anni di scuole superiori. La borsa è intestata a “Rosina e Angela”, il primo è il nome della mamma dell’insegnante, il secondo è quello della zia, entrambe hanno avuto un grande peso nella formazione della donna. Entrambe lavoravano come sarte cucendo vestiti giorno e notte ...

