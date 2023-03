“Dobbiamo ritirarci da Bakhmut”. È faida tra Zelensky e il supergenerale (Di lunedì 6 marzo 2023) È Bakhmut a rimanere il centro nevralgico del conflitto tra Russia e Ucraina. La cittadina è ormai assaltata da mesi, si combatte in tutte le strade, sono sempre più frequenti gli scontri uomo a uomo. Eppure, sia dalla parte di Mosca che da quella di Kiev, le intenzioni dei rispettivi leader sono quelle di continuare a combattere, nonostante le pesantissime perdite che entrambi gli schieramenti stanno subendo ormai da settimane. Nelle ultime ore, l’intelligence ucraina ha affermato che la resistenza ha respinto ben 130 attacchi dell’armata russa e che il rapporto dei morti e feriti sta 1 a 7: per ogni militare ucraino, vengono uccisi o feriti sette invasori. E ancora, stime dell’intelligence britannica hanno riportato un altro dato preoccupante per Putin: il Cremlino, infatti, starebbe perdendo fino a 500 uomini tra morti e feriti, complicando sempre di più la ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023) Èa rimanere il centro nevralgico del conflitto tra Russia e Ucraina. La cittadina è ormai assaltata da mesi, si combatte in tutte le strade, sono sempre più frequenti gli scontri uomo a uomo. Eppure, sia dalla parte di Mosca che da quella di Kiev, le intenzioni dei rispettivi leader sono quelle di continuare a combattere, nonostante le pesantissime perdite che entrambi gli schieramenti stanno subendo ormai da settimane. Nelle ultime ore, l’intelligence ucraina ha affermato che la resistenza ha respinto ben 130 attacchi dell’armata russa e che il rapporto dei morti e feriti sta 1 a 7: per ogni militare ucraino, vengono uccisi o feriti sette invasori. E ancora, stime dell’intelligence britannica hanno riportato un altro dato preoccupante per Putin: il Cremlino, infatti, starebbe perdendo fino a 500 uomini tra morti e feriti, complicando sempre di più la ...

