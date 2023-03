“Do Ya?” alla scoperta dell’album di arte meija (Echosmith) (Di lunedì 6 marzo 2023) Artista e produttore di Los Angeles, prodigio musicale ventinovenne, Jamie Sierota, in arte meija, è pronto per un nuovo capitolo con ‘Do Ya?’ , il disco in arrivo il 3 marzo su etichetta Nettwerk Music Group. Il titolo dell’album scava volutamente nell’area grigia che deriva guardando più a fondo nelle tradizioni, nelle relazioni, nella famiglia, nella religione e persino nella morte. Dopo aver lanciato la sua carriera all’età di quindici anni con i suoi fratelli dando vita alla band Echosmith – con la quale ha pubblicato brillanti canzoni pop aggiudicandosi il triplo disco di platino con ‘Cool Kids’ – Sierota ha dovuto iniziare un nuovo percorso quando, poco più che ventenne, si allontana dalla musica per dedicarsi alla sua nuova famiglia, affermandosi come ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) Artista e produttore di Los Angeles, prodigio musicale ventinovenne, Jamie Sierota, in, è pronto per un nuovo capitolo con ‘Do Ya?’ , il disco in arrivo il 3 marzo su etichetta Nettwerk Music Group. Il titoloscava volutamente nell’area grigia che deriva guardando più a fondo nelle tradizioni, nelle relazioni, nella famiglia, nella religione e persino nella morte. Dopo aver lanciato la sua carriera all’età di quindici anni con i suoi fratelli dando vitaband– con la quale ha pubblicato brillanti canzoni pop aggiudicandosi il triplo disco di platino con ‘Cool Kids’ – Sierota ha dovuto iniziare un nuovo percorso quando, poco più che ventenne, si allontana dmusica per dedicarsisua nuova famiglia, affermandosi come ...

