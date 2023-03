Djokovic salterà l' Indian Wells Masters perché non vaccinato

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il numero uno del ranking mondiale del tennis, Novak, si è ritirato dall'ATP/WTAin programma la prossima settimana. Lo hanno confermato gli organizzatori. Il campione serbo sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili, si legge in un breve comunicato.non può entrare negli Stati Unitinon ècontro il virus Covid-19, ma aveva presentato una petizione alle autorità statunitensi per ottenere un permesso speciale e partecipare ai tornei di tennis. La prossima settimana, nel deserto della California, inizierà l'evento ATP 1000 di, seguito dal prestigioso torneo di Miami, al qualenon potrà partecipare a meno che le autorità statunitensi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbaAradam : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - ANSANuovaEuropa : Alt Usa a Djokovic non vaccinato, salterà Indian Wells - CUCHUSOM : RT @Agenzia_Ansa: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli… - PalmaDicataldo : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - danielatalaric1 : RT @Agenzia_Ansa: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli… -

non può attualmente entrare negli Stati Uniti in quanto non è vaccinato contro la Covid - 19. All'inizio della settimana la USTA (US Tennis Association) e gli organizzatori degli US Open ..., dunque,la prima tappa del 'Sunshine Double' come l'anno scorso. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Australian Open,trionfa e vince il suo 10° ...Novakl'ATP/WTA Indian Wells Masters , perché non è vaccinato contro il virus covid - 19 . Non potrà giocare al torneo in programma a partire da questa settimana il tennista numero uno nel ...