Djokovic salterà Indian Wells 2023, non è vaccinato contro il covid: stop degli Usa (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il numero uno del tennis maschile Novak Djokovic si è ritirato dal BNP Paribas Open 2023 di Indian Wells. A riferirlo gli organizzatori. “Con il suo ritiro, Nikoloz Basilashvili entra in campo”, ha twittato il torneo californiano senza fornire ulteriori dettagli. Djokovic non può attualmente entrare negli Stati Uniti in quanto non è vaccinato contro la covid-19. All’inizio della settimana la USTA (US Tennis Association) e gli organizzatori degli US Open avevano sostenuto che il 22 volte vincitore di slam sarebbe potuto entrare negli Usa per partecipare ai tornei di questo mese, nonostante il fatto che non fosse vaccinato. Gli Stati Uniti richiedono che gli stranieri che entrano nel Paese siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il numero uno del tennis maschile Novaksi è ritirato dal BNP Paribas Opendi. A riferirlo gli organizzatori. “Con il suo ritiro, Nikoloz Basilashvili entra in campo”, ha twittato il torneo californiano senza fornire ulteriori dettagli.non può attualmente entrare negli Stati Uniti in quanto non èla-19. All’inizio della settimana la USTA (US Tennis Association) e gli organizzatoriUS Open avevano sostenuto che il 22 volte vincitore di slam sarebbe potuto entrare negli Usa per partecipare ai tornei di questo mese, nonostante il fatto che non fosse. Gli Stati Uniti richiedono che gli stranieri che entrano nel Paese siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - WeAreTennisITA : ?? NIENTE USA PER DJOKOVIC Il governo americano non fa eccezioni ai non vaccinati prima di maggio: Novak Djokovic n… - galata_mf : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… - BinaryOptionEU : RT 'Djokovic salterà Indian Wells 2023, non è vaccinato contro il covid: stop degli Usa . #Adnkronos - xenonian1 : RT @Bluefidel47: USA tiranna!! ANSA) - LOS ANGELES (USA), 06 MAR - Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a riti… -