Djokovic salta Indian Wells, il tennista non è vaccinato (Di lunedì 6 marzo 2023) caption id="attachment 316677" align="alignleft" width="150" Novak Djokovic/captionNovak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells. Al tennista serbo, numero unok al mondo, è stato stato impedito di entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano.Nelle scorse settimane Djokovic ha chiesto senza successo una speciale esenzione alle autorità americane, per lo stesso motivo non potrà disputare l'altro Masters 1000 in programma tra due settimane a Miami, in Florida. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 marzo 2023) caption id="attachment 316677" align="alignleft" width="150" Novak/captionNovakè stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di. Alserbo, numero unok al mondo, è stato stato impedito di entrare negli Stati Uniti perché noncontro il Covid. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo californiano.Nelle scorse settimaneha chiesto senza successo una speciale esenzione alle autorità americane, per lo stesso motivo non potrà disputare l'altro Masters 1000 in programma tra due settimane a Miami, in Florida.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato co… - NicoladelConte8 : RT @AuroraLittleSun: Djokovic dal momento in cui non è vaccinato non può entrare negli Usa: salta Indian Wells Almeno non perde la dignità… - roberto_caforio : RT @AuroraLittleSun: Djokovic dal momento in cui non è vaccinato non può entrare negli Usa: salta Indian Wells Almeno non perde la dignità… - ILPREDICATORE2 : RT @AuroraLittleSun: Djokovic dal momento in cui non è vaccinato non può entrare negli Usa: salta Indian Wells Almeno non perde la dignità… - FabrizioMarche6 : RT @AuroraLittleSun: Djokovic dal momento in cui non è vaccinato non può entrare negli Usa: salta Indian Wells Almeno non perde la dignità… -