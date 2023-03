Djokovic salta Indian Wells e Miami: senza vaccino non entra negli Usa (Di lunedì 6 marzo 2023) La pandemia di Covid sembra essere ormai alle spalle ma molte misure restrittive sono ancora in vigore. Una di queste ha costretto Novak Djokovic a non giocare il Masters 1000 di Indian Wells. Il fuoriclasse serbo, si legge in una breve nota diffusa dagli organizzatori del BNP Paribas Open, "si è cancellato dal tabellone dell'edizione del 2023. Al suo posto entra nel main draw Nikoloz Basilashvili". L'annuncio sembra confermare l'indiscrezione dell'ex governatore della Florida Rick Scott. Il senatore repubblicano, infatti, aveva scritto sui suoi profili social che il governo USA avrebbe deciso di non concedere un permesso speciale a Djokovic, uno degli atleti di più alto profilo ad aver scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il numero 1 del mondo ha bisogno di questa concessione per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) La pandemia di Covid sembra essere ormai alle spalle ma molte misure restrittive sono ancora in vigore. Una di queste ha costretto Novaka non giocare il Masters 1000 di. Il fuoriclasse serbo, si legge in una breve nota diffusa dagli organizzatori del BNP Paribas Open, "si è cancellato dal tabellone dell'edizione del 2023. Al suo postonel main draw Nikoloz Basilashvili". L'annuncio sembra confermare l'indiscrezione dell'ex governatore della Florida Rick Scott. Il senatore repubblicano, infatti, aveva scritto sui suoi profili social che il governo USA avrebbe deciso di non concedere un permesso speciale a, uno degli atleti di più alto profilo ad aver scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il numero 1 del mondo ha bisogno di questa concessione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato co… - redazioneTN : RT @tempoweb: #Djokovic salta #IndianWells e #Miami: senza #vaccino non entra negli Usa #6marzo #iltempoquotidiano #covid #tennis https://… - tempoweb : #Djokovic salta #IndianWells e #Miami: senza #vaccino non entra negli Usa #6marzo #iltempoquotidiano #covid #tennis… - direpuntoit : Il numero uno al mondo costretto al ritiro prima del sorteggio dei tabelloni. #Djokovic #indianwells #tennis - SMontegranaro : RT @fanpage: Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato contro il Cov… -