Djokovic | niente deroga dagli Usa | non giocherà Indian Wells

L'ufficialità è arrivata: Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Lo annunciano in una nota gli organizzatori del BNP Paribas Open, che fanno sapere che il serbo "si è cancellato dal tabellone dell'edizione del 2023. Al suo posto entra nel main draw Nikoloz Basilashvili". L'annuncio era nell'aria. Il senatore repubblicano, ex governatore della Florida, Rick Scott aveva infatti lasciato intendere sui suoi profili social che il dipartimento per la sicurezza interna non avrebbe concesso un permesso speciale a Djokovic, per via della sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19. Gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero. Di conseguenza il rifiuto dal governo costringerà il numero 1 al mondo a saltare anche l'altro Masters 1000

