Djokovic | il verdetto è arrivato | tutto come previsto

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’attesa decisione per Novakè arrivata. Il campione serbo se lo aspettava ed ora c’è la conferma. Novaknon disputerà il primo Masters della stagione a Indian Wells al via da mercoledì 8 marzo in California. Novak(grantennistoscana.it)accaduto nel 2022, il serbo non ha ottenuto la deroga all’ingresso negli Usa senza il vaccino anti Covid-19, requisito ancora obbligatorio fino al prossimo maggio. La conferma, comunicata ufficialmente sull’account Instagram del BNP Paribas Open di IW, era già stata anticipata dal senatore Rick Scott che, con un tweet, ha comunicato il rifiuto da parte della Homeland Security alle richieste di esenzione presentate per permettere adi partecipare ...