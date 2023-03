Djokovic è fuori dall’Indian Wells Masters, perché non vaccinato (Di lunedì 6 marzo 2023) Djokovic si ritira dall’Indian Wells Masters, nonostante le proteste da parte di alte figure provenienti dal mondo del tennis. Sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili. Altro colpo per il tennista serbo Indian Wells 2023 – Photo Credits palmsatpark.comIl tennista numero uno del ranking mondiale del tennis, Novak Djokovic, si è ritirato dall’ATP/WTA Indian Wells Masters in programma la prossima settimana. La notizia è stata confermata in via ufficiale dagli organizzatori. Al tennista è stato impedito di entrare negli Stati Uniti, in quanto sprovvisto della vaccinazione contro il virus Covid-19. Infatti, come ben noto, gli USA non consentono l’ingresso nel paese ai viaggiatori internazionali che non sono vaccinati. Politica pienamente confermata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)si ritira, nonostante le proteste da parte di alte figure provenienti dal mondo del tennis. Sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili. Altro colpo per il tennista serbo Indian2023 – Photo Credits palmsatpark.comIl tennista numero uno del ranking mondiale del tennis, Novak, si è ritirato dall’ATP/WTA Indianin programma la prossima settimana. La notizia è stata confermata in via ufficiale dagli organizzatori. Al tennista è stato impedito di entrare negli Stati Uniti, in quanto sprovvisto della vaccinazione contro il virus Covid-19. Infatti, come ben noto, gli USA non consentono l’ingresso nel paese ai viaggiatori internazionali che non sono vaccinati. Politica pienamente confermata ...

