Divieto di fumo anche all’aperto | Matteo Salvini | “esagerato”

(Di lunedì 6 marzo 2023)dicommenta: “ildi fumarleappare” Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato di un possibile provvedimento per l’introduzione di unper i fumatori di consumare sigarette. La bozza del provvedimento è stata anticipata da La Stampa, ma è tutto ancora in fase di studio, quindi potrebbero essere fatte nuove modifiche. Intanto, si starebbe ragionando sull’abolizione delle ‘sale’ ancora presenti nei locali chiusi o in determinati luoghi come gli aeroporti. Inoltre, si starebbe pensando all’estensione deldidelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Divieto di fumo all’aperto: si va verso lo stop totale (anche per le e - CastigliMirella : Il divieto di fumo generalizzato del Ministro #Schillaci è un'estensione della precedente legge, ambiziosa e necessaria. - nygnos : RT @nortropp: Il fumo e i fumatori non li sopporto ma il divieto in arrivo è un attacco alle più elementari norme di libertá e del fare del… - MatteoVento6 : RT @FranAltomare: Il divieto del fumo anche all’aperto, soprattutto nei luoghi frequentati come bar e ristoranti, ha un solo sinonimo: civi… - ribollacristina : RT @salvinimi: Sta arrivando il divieto del #fumo ovunque. Ho cominciato a fumare di nascosto nei bagni della scuola 32 anni fa e mi tocca… -

...non è il primo paese che introduce ildi fumare negli spazi aperti, oltre che in quelli chiusi. Si pensi che in Australia si sta lavorando per eliminare completamente il vizio del: il ...In pratica, nell'intenzione del ministero, c'è la volontà di estendere ildi"in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza' già ampiamente annunciata dallo ...... "Divieti non sufficienti" A vent'anni di distanza dalla legge Sirchia, che impose ildia tutti i locali chiusi, è in arrivo una nuova stretta contro sigarette tradizionali, le più ...

Divieto di fumo all'aperto: ecco cosa dice la bozza del ministro Schillaci - Cronaca - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministro Schillaci annuncia nuovi divieti per sigarette tradizionali, e-cig e prodotti da tabacco riscaldato. Ecco dove non si potranno usare ...La stretta al fumo è sempre più vicina. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci lo aveva annunciato in Parlamento durante l’audizione sulle dichiarazioni programmatiche in gennaio e ora la bozza de ...