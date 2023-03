Divieto di fumo all’aperto, che autogol per il centrodestra (Di lunedì 6 marzo 2023) Questa volta ci avevamo creduto. Avevamo convintamente coltivato la speranza di esserci una volta per tutte liberati delle Speranzate. Ma si sa, chi di speranza vive, disperato muore. Disperato ed oppresso dall’asfissiante presenza di uno Stato che, sempre più frequentemente, finisce con l’invadere la sfera personale e a limitare le libertà dell’individuo. E ciò che è peggio, è che questa volta il mostruoso Leviatano non affiora da sinistra, bensì da destra. Si, perché per una volta Speranza e il Pd non c’entrano nulla. Questa volta, ad incarnare l’onnipresenza e l’autorità dello Stato è Orazio Schillaci, ministro della Salute del governo Meloni, l’esecutivo di centrodestra che proprio sulle scelte illiberali dei governi precedenti ha costruito le proprie fortune elettorali e il largo consenso popolare di cui oggi gode. Ragion per cui, l’ipotesi ventilata nelle ultime ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023) Questa volta ci avevamo creduto. Avevamo convintamente coltivato la speranza di esserci una volta per tutte liberati delle Speranzate. Ma si sa, chi di speranza vive, disperato muore. Disperato ed oppresso dall’asfissiante presenza di uno Stato che, sempre più frequentemente, finisce con l’invadere la sfera personale e a limitare le libertà dell’individuo. E ciò che è peggio, è che questa volta il mostruoso Leviatano non affiora da sinistra, bensì da destra. Si, perché per una volta Speranza e il Pd non c’entrano nulla. Questa volta, ad incarnare l’onnipresenza e l’autorità dello Stato è Orazio Schillaci, ministro della Salute del governo Meloni, l’esecutivo diche proprio sulle scelte illiberali dei governi precedenti ha costruito le proprie fortune elettorali e il largo consenso popolare di cui oggi gode. Ragion per cui, l’ipotesi ventilata nelle ultime ...

