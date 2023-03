Divieto al fumo | la legge cambia | rischio di non poterlo più fare nemmeno all’aperto

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’Italia è uno dei paesi che sta lottando contro il, alla ricerca di modi per cercare di limitare il consumo delle sigarette. Negli ultimi giorni si è parlato ripetutamente della possibilità di nonpiù. Il problema delva discusso con attenzione perché purtroppo è uno dei danni maggiori che si arreca alla nostra salute. Si sta ragionando su diverse possibili soluzioni verso la tutela della salute dei fumatori ma soprattutto di quelli che non fumano e vengono colpiti dalpassivo. Divieti sul(GranTennisToscana)Negli ultimi anni sono stati fatti diversi passi contro il, come quello che ha portato alla presenza di foto molto forti sui pacchetti di sigarette. Questi avrebbero di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dominiquezero0 : RT @LoImperatore: ?? Lo minesterium della Salubrità desia porre lo divieto di fumo alle fermate dei calessi, alli imbarchi delle galee et al… - raffaelli_anna : RT @Capezzone: L’ipotesi di divieto di fumo all’aperto è ILLIBERALE, ANTISCIENTIFICA, SUPERSTIZIOSA. Confido che il governo, con saggezza,… - leftsnoopy : RT @M49liberorso: Il divieto di fumo anche all'aperto, per evitare che quelle fastidiose vampate possano contaminare quel salutare profumo… - LoImperatore : ?? Lo minesterium della Salubrità desia porre lo divieto di fumo alle fermate dei calessi, alli imbarchi delle galee… - antonellacirce1 : RT @paoz2882: Divieto di fumo all'aperto..?? Poi alzi un attimo il naso... Fanno ridere i polli -

In pratica, nell'intenzione del ministero, c'è la volontà di estendere ildi"in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza' già ampiamente annunciata dallo ...... "Divieti non sufficienti" A vent'anni di distanza dalla legge Sirchia, che impose ildia tutti i locali chiusi, è in arrivo una nuova stretta contro sigarette tradizionali, le più ...Stop alalle fermate dei bus e nei parchi Nella bozza, i ldiper tutti i tipi di sigarette riguarderebbe non solo l'interno dei locali ma anche i tavoli all'esterno (possibile ...

Divieto di fumo all'aperto: ecco cosa dice la bozza del ministro Schillaci - Cronaca - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministro Schillaci annuncia nuovi divieti per sigarette tradizionali, e-cig e prodotti da tabacco riscaldato. Ecco dove non si potranno usare ...La stretta al fumo è sempre più vicina. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci lo aveva annunciato in Parlamento durante l’audizione sulle dichiarazioni programmatiche in gennaio e ora la bozza de ...