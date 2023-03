Disturbi alimentari, più del 20% dei casi riguarda giovani uomini. «La salute mentale non ha genere» (Di lunedì 6 marzo 2023) Lontana anni luce dagli stereotipi di giovani donne con il capriccio della magrezza, la verità sui Disturbi alimentari è che sono il risultato di una totale perdita di controllo della propria salute mentale. Una questione quindi che, soprattutto tra i giovani, supera di gran lunga la spicciola narrativa di ragazzine aspiranti modelle e che per questo non può che abbracciare, spesso in modo tragico, anche molti maschi. A dirlo sono i numeri. Le stime post pandemia registrano in Italia una percentuale dell’oltre 20% di casi diagnosticati tra gli uomini. Una realtà in crescita rispetto all’usuale narrazione del problema, spesso raccontato come prerogativa del genere femminile, e che in verità nasconde un mondo sommerso di difficoltà non ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Lontana anni luce dagli stereotipi didonne con il capriccio della magrezza, la verità suiè che sono il risultato di una totale perdita di controllo della propria. Una questione quindi che, soprattutto tra i, supera di gran lunga la spicciola narrativa di ragazzine aspiranti modelle e che per questo non può che abbracciare, spesso in modo tragico, anche molti maschi. A dirlo sono i numeri. Le stime post pandemia registrano in Italia una percentuale dell’oltre 20% didiagnosticati tra gli. Una realtà in crescita rispetto all’usuale narrazione del problema, spesso raccontato come prerogativa delfemminile, e che in verità nasconde un mondo sommerso di difficoltà non ...

