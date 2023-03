Discorso da leader di Osimhen dopo Napoli-Lazio (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella giornata di venerdì il Napoli ha perso la sua seconda partita in campionato. La Lazio di Maurizio Sarri è riuscita a vincere al Maradona con una rete di scarto grazie alla rete di Vecino. dopo questa sconfitta, Spalletti ha concesso ai suoi calciatori un giorno di riposo con la ripresa di allenamento programmata per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella giornata di venerdì ilha perso la sua seconda partita in campionato. Ladi Maurizio Sarri è riuscita a vincere al Maradona con una rete di scarto grazie alla rete di Vecino.questa sconfitta, Spalletti ha concesso ai suoi calciatori un giorno di riposo con la ripresa di allenamento programmata per L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Osimhen leader vero: i concetti espressi nel discorso alla squadra dopo Napoli-Lazio - 1926pe : RT @tuttonapoli: Osimhen leader, discorso alla squadra dopo il ko. E spunta un bel gesto di Edo negli spogliatoi - infoitsport : Corriere: “Retroscena Osimhen: ha fatto un discorso da leader verso la prossima” - cinicomateriale : La Alpine sta cercando di mettere in chiaro fin da subito che sul discorso penalizzazioni vuole essere leader indis… - NnMostrare : @horusarcadia @Kagakazov non lo so, tecnicamente: vogliamo il pane anche le rose è una citazione del discorso de… -