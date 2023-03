Disastro ferroviario in Grecia: la solitudine del capostazione che ora rischia l'ergastolo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il capostazione di 59 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario che ha causato 57 vittime in Grecia, avrebbe affermato di fronte agli inquirenti di essere stato lasciato a lungo da solo in stazione. Troppo solo... Leggi su today (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildi 59 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidenteche ha causato 57 vittime in, avrebbe affermato di fronte agli inquirenti di essere stato lasciato a lungo da solo in stazione. Troppo solo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il capostazione implicato nel disastro ferroviario in Grecia è stato posto in custodia cautelare in carcere. Lo han… - Antonio_Tajani : #Grecia Strazianti le immagini del disastro ferroviario costato la vita a decine di passeggeri la notte scorsa. Ho… - fanpage : ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: - radio3mondo : Alle 11 oggi andiamo in Estonia, per parlare delle ultime elezioni con Ülle Toode e Rosario Napolitano, prima di co… - meltingmax : RT @ilpost: Le scuse del primo ministro greco per il disastro ferroviario di Tempes -