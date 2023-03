Disastro Ferrari | Vasseur ordina “un’indagine completa” sul problema del motore di Leclerc

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il team boss dellaFredericha dichiarato che il guasto alche ha escluso Charlesdal Gran Premio del Bahrain è stato del tutto inaspettato e che è in corsosulle cause delera terzo nella gara di domenica quando ildel monegasco si è spento all’improvviso, senza che sul cruscotto dellao nei dati telemetrici trasmessi agli ingegneri della Scuderia comparisse alcun avviso. Il brutale guasto è stato una sorpresa, visti i miglioramenti in termini di affidabilità ottenuti dallarispetto allo scorso anno.: cosa è successo? Tuttavia, la squadra aveva scelto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Male, malissimo la prima. Disastro per la Ferrari con Charles #Leclerc che è stato improvvisamente costretto al ri… - DavideM964 : @88_Guido @LucaMarelli72 La Ferrari non é 7decimi dietro, come dichiarato dai piloti era un problema di degrado, av… - EightMike : RT @F1Daviderusso: #BahrainGP ???? #Formula1 - Con o senza ultimo tentativo in Q3, #Leclerc non può tenere il ritmo della Red Bull neanche… - UgoBaroni : RT @fanpage: Male, malissimo la prima. Disastro per la Ferrari con Charles #Leclerc che è stato improvvisamente costretto al ritiro a caus… - capuano_daniele : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 Complimenti ottimo inizio, abbiamo una macchina pessima, il lavoro invernale nn è s… -

Potremmo definire così il Gp del Bahrain , primo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 , per la. La prima uscita stagionale del Cavallino Rampante è stata un mezzo, con ...Leclerc non ci sta, ma non è disposto ad alimentare le polemiche in casa, nonostante i deludenti risultati nel GP d'esordio in Barhein . Nonostante la delusione per il ritiro forzato, il pilota monegasco tiene alto il morale del ...

Il gesto di Leclerc dopo il disastro Ferrari in Bahrein: torna ai box e fa una cosa sorprendente Corriere dello Sport

Troppo brutta per essere vera, ma è la realtà…A Sakhir, in Bahrain, la Ferrari è naufragata o, per meglio dire, è affondata nelle sabbie mobili create dalle proprie deficienze strutturali. Tanti punti ...Arriva in parata la Red Bull al termine del primo gran premio del campionato 2023: Max Verstappen e Sergio Perez completano una doppietta che spiega molto circa la superiorità di una vettura che risch ...