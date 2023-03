Diretta conferenza Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE (Di lunedì 6 marzo 2023) FORMELLO - Maurizio Sarri non si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023) FORMELLO - Maurizionon si fidasquadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. Instampa, ilbiancoceleste ha parlato primasfida di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Conferenza Addette e #AddettiScientifici e Spaziali| SdS @GiorgioSilli apre la tavola rotonda “Scienza e innovazion… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni interviene alla conferenza #RaisinaDialogue2023 In diretta da Nuova Delhi - ioleggoperche : Dalla @BoChildrensBook, è iniziata ora la conferenza per presentare il progetto, nato in collaborazione con… - gjoja : Concorrenti: 'Ci siamo scoperti amici: è vero, è una gara, ma è soprattutto un’esperienza...' Enzo Miccio: “Il libr… - sportli26181512 : Diretta conferenza Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE: Commenti esclusivi, momenti salienti e cron… -