Dimissioni Piantedosi? "Cazzate". FdI, rappresaglie anti-Ue (Di lunedì 6 marzo 2023) "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Elly Schlein ha stabilito con certezza come siano andate le cose e chi ne sia responsabile . Così ha chiesto le dim… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: 'Di Piantedosi abbiamo chiesto le dimissioni per incapacità di svolgere un ruolo decisivo per mante… - il_cappellini : Oggi, quando Schlein da neo segretaria del Pd ha chiesto le dimissioni di Piantedosi per i fatti di Cutro e ha atta… - senzatetto21 : @Ragusanews #Salvini ha già chiesto le dimissioni di #lamorgese, Ah no scusate di #Piantedosi ? #Milano - filidifumetto : RT @CollotMarta: Domani il ministro Piantedosi è chiamato a riferire alla Camera sulla strage di Cutro. Noi saremo in conferenza stampa al… -

Meloni porta il Governo a Cutro,verso nuove norme contro scafisti ... ma nel corso del dibattito sono preannunciati interventi molto duri, con la conferma della richiesta di dimissioni. A difesa di Piantedosi oggi si è espresso il ministro degli Esteri Antonio Tajani ... Piantedosi resta al Viminale. Le voci di dimissioni 'Cazzate stupide' Dimissioni Piantedosi 'Cazzate', Meloni pronta a rappresaglie contro l'Europa immobile. Ecco come 'Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ... Cutro, Consiglio comunale condanna le parole di Piantedosi. Salvini: 'Piena fiducia' ... 'Noi saremo in conferenza stampa al Pantheon per dire chiaramente che la strage del 26 febbraio è una strage di Stato e pretendere le dimissioni di Piantedosi - fa sapere Marta Collot, portavoce di ... ... ma nel corso del dibattito sono preannunciati interventi molto duri, con la conferma della richiesta di. A difesa dioggi si è espresso il ministro degli Esteri Antonio Tajani ...'Cazzate', Meloni pronta a rappresaglie contro l'Europa immobile. Ecco come 'Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ...... 'Noi saremo in conferenza stampa al Pantheon per dire chiaramente che la strage del 26 febbraio è una strage di Stato e pretendere ledi- fa sapere Marta Collot, portavoce di ... Piantedosi sempre più isolato. E spunta anche l’ipotesi dimissioni la Repubblica GIOVEDI’ CDM A CUTRO Giovedì pomeriggio il Consiglio dei ministri è convocato nel Comune di Cutro, in provincia di Crotone, sulle cui coste la mattina di domenica 26 febbraio è avvenuta l’ennesima strage di migranti nel M ... Piantedosi è in bilico, ma ai prefetti si perdona sempre tutto La parola dimissioni non è più impronunciabile per il ministro al centro dei tutti i disastri del governo, dai migranti al decreto rave. La sua forza, però, non è solo il sostegno di Matteo Salvini, m ... Giovedì pomeriggio il Consiglio dei ministri è convocato nel Comune di Cutro, in provincia di Crotone, sulle cui coste la mattina di domenica 26 febbraio è avvenuta l’ennesima strage di migranti nel M ...La parola dimissioni non è più impronunciabile per il ministro al centro dei tutti i disastri del governo, dai migranti al decreto rave. La sua forza, però, non è solo il sostegno di Matteo Salvini, m ...