Dimarco | vicino il rientro in campo Titolarità in dubbio con Gosens?

(Di lunedì 6 marzo 2023) Federicoalin. Le ultime due settimane l’esterno, così come Milan Skriniar, ha guardato le partite da fuori a causa di un affaticamento muscolare addominale. Le gerarchie cambieranno dal prossimo match? CHANCE – Robinha sfruttato le sue possibilità al 100% in queste due settimane (vedi articolo). Contro il Bologna il tedesco è stato l’unico sufficiente, con il Lecce invece è stato assolutamente il migliore in. Ha completamente arato la fascia, risultando decisivo anche nella costruzione del primo gol nerazzurro. Il passaggio teso di sinistro per Nicolò Barella è perfetto, poi c’è la rete di Henrikh Mkhitaryan. Queste due partite potrebbero realmente modificare le gerarchie da qui a fine anno? Federico, l’altro ...

Per le faccende di campo, invece, la seduta ha rilevato che ancora Skriniar, Dimarco e Correa non hanno preso parte all'intera seduta con la squadra, ma hanno lavorato a parte. I primi due, se non ... Il presidente dell'Inter ha deciso di seguire la squadra da vicino a due giorni dalla sfida di ... Verso il Lecce: Dimarco e Skriniar ancora a parte Tra i dubbi di formazione verso il match di domenica ...

L'infermeria dell'Inter inizia a svuotarsi: Dimarco verso la convocazione con lo Spezia, Correa e Skriniar puntano il rientro con il Porto.Il presidente nerazzurro ha deciso di seguire la seduta mattutina della squadra: ancora a parte Dimarco e Skriniar, che al massimo saranno in panchina domenica, Correa punta lo Spezia ...