Dieci anni fa la misteriosa morte di David Rossi (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono passati Dieci anni dalla misteriosa morte di David Rossi, il giornalista a capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena che il 6 marzo 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio, nella sede centrale dell'istituto senese. Una vicenda controversa, al centro di diverse indagini, che vede la famiglia, convinta che non si trattò di un suicidio, ancora in prima linea nella ricerca di verità e giustizia. Il 6 marzo 2013 precipitava da una finestra di Rocca Salimbeni l'allora capo della comunicazione di Mps, David Rossi "Per me il 6 marzo è tutti i giorni. Lo vivo tutti i giorni come se fosse ieri. Però fa riflettere il fatto che siano passati ben 10 anni" ha detto all'Adnkronos la vedova di David

