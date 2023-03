Dichiarazione redditi 730/2023: evitare i controlli si può. Ecco come (Di lunedì 6 marzo 2023) La Dichiarazione redditi 730/2023 è un appuntamento con cui milioni di contribuenti devono fare i conti. E’ il momento in cui il Fisco chiede conto dei redditi percepiti nell’anno di imposta precedente a quello di presentazione. E’ il documento fiscale che mette a conoscenza l’Agenzia delle entrate delle somme che sono entrate in tasca ai contribuenti. E su questa Dichiarazione il Fisco è autorizzato ad effettuare controlli preventivi, per verificare che quanto dichiarato sia la verità. Ma non sempre. Esistono casi in cui si possono evitare controlli formali successivi del Fisco su quanto emerge dal 730 inviato. In sostanza i controlli ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 marzo 2023) La730/è un appuntamento con cui milioni di contribuenti devono fare i conti. E’ il momento in cui il Fisco chiede conto deipercepiti nell’anno di imposta precedente a quello di presentazione. E’ il documento fiscale che mette a conoscenza l’Agenzia delle entrate delle somme che sono entrate in tasca ai contribuenti. E su questail Fisco è autorizzato ad effettuarepreventivi, per verificare che quanto dichiarato sia la verità. Ma non sempre. Esistono casi in cui si possonoformali successivi del Fisco su quanto emerge dal 730 inviato. In sostanza i...

