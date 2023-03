Diaz e Leao dietro a Giroud: Milan, così contro il Tottenham (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano Pioli prepara la delicatissima trasferta in casa del Tottenham in Champions League dopo la brutta sconfitta in campionato contro la ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano Pioli prepara la delicatissima trasferta in casa delin Champions League dopo la brutta sconfitta in campionatola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilrossoeilnero2 : @Alessan12365532 @AlessioDePace2 @illuminista3 @elliott_il Comunque da 25 anni in giù...kalulu thiaw bennacer tonal… - Milanista_Serio : RT @filoni_diletta: La probabile formazione rossonera contro il #Tottenham. Ancora #Messias sulla destra. In avanti il ritorno di Diaz a fi… - FMCROfficial : @Rossonero98x Eh ma se sono Rebic/Leao insieme a Diaz/ De Ketelaere la vedo dura, però.. oh... vediamo. - MariusKalander : RT @filoni_diletta: La probabile formazione rossonera contro il #Tottenham. Ancora #Messias sulla destra. In avanti il ritorno di Diaz a fi… - filoni_diletta : La probabile formazione rossonera contro il #Tottenham. Ancora #Messias sulla destra. In avanti il ritorno di Diaz… -