Diabete e glicemia alta, in coppia li si affronta meglio: il metodo (Di lunedì 6 marzo 2023) Due cuori e una capanna. Quante volte abbiamo impiegato questa immagine per definire quanto e come affrontare le incombenze della vita in due aiuti a superare i momenti difficili e a non farsi vincere da ansie e timori, anche di fronte a situazioni non proprio rosee come la malattia. Su questo fronte, ora, arriva una conferma che prende in esame il Diabete di tipo 2 e la necessità di mantenere sotto controllo la glicemia, elemento fondamentale per ridurre i rischi legati alla patologia metabolica. Matrimonio, convivenza o addirittura un rapporto "litigarello" sarebbero comunque ingredienti che consentono di migliorare il controllo glicemico. A dirlo è una ricerca apparsa su BMJ Open Diabetes Research & Care, che segnala come sia proprio il vivere insieme la chiave della prevenzione.

