“Di altra categoria” Charles Leclerc, ammissione devastante: tifosi in lacrime (Di lunedì 6 marzo 2023) Delusione Ferrari, Leclerc distrutto a fine gara ha fatto un’ammissione che spegne tutte le speranze sul futuro, tifosi devastati già dopo la prima uscita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è andata come ci si aspettava nel GP del Bahrein, o meglio, che le Red Bull avevano un passo diverso era già evidente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Delusione Ferrari,distrutto a fine gara ha fatto un’che spegne tutte le speranze sul futuro,devastati già dopo la prima uscita PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è andata come ci si aspettava nel GP del Bahrein, o meglio, che le Red Bull avevano un passo diverso era già evidente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'In queste condizioni Ferrari non competitiva' ?????? ?? La dura analisi di Sainz: - fflaccomio : @asroma_images 2 giganti. Altra categoria - FabioSartiano : @GiorgioGigante Forse calcisticamente poteva anche essere più 'cattivo' (era anche un giocatore di un'altra categor… - idrocarburIover : Ahah ma ieri ginseng sul primo gol sbaglia il passaggio per Barella che fa riposizionare il Lecce, per fortuna che… - MinoM91279590 : @tuttosport Del Piero di un’altra categoria ???????? -