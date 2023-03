Dessers entra e spacca Sassuolo-Cremonese | ma beffa finale!

(Di lunedì 6 marzo 2023) Finisce 3-2. Neroverdi che sprecano il doppio vantaggio costruito nel primo tempo. Nella ripresali punisce, ma poi arriva lafinaleFINALE ? Partita pazza e spettacolare al Mapei tra. I grigiorossi vogliono dare continuità all’impresa contro la Roma, ma il primo tempo è da incubo. Dopo 41 minuti, la squadra di Davide Ballardini è sotto di due gol con la punizione di Laurienté e il raddoppio firmato da Frattesi. Nella ripresa, esce però il grande orgoglio dei lombardi, ma soprattuttodalla panchina. Impatto devastante dell’ex Feyenoord, che prima accorcia le distanze al 62? per poi pareggiare i conti al minuto 83. Nel finale, iltrova la ...

Dal 66 Meite 6:e gestisce bene il pallone. Allenatore: Ballardini 7: in due partite contro ... Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili,. ...... lunedì ore 18:30 Verona, un paio di ballottaggi per Zaffaroni Nessunoe nessuno esce. Questa ...partirà quindi dalla panchina In difesa Vasquez rientra dalla squalifica e si riprende una ...Afena - Gyan, esce Meité. PRIMO TEMPO 45' 1' Il primo tempo si chiude con il vantaggio del ... Sarr, Sarr, Ferrari, Lochoshvili, Bonaiuto, Quagliata, Ghiglione, Castagnetti, Ciofani,, ...

Il Sassuolo batte la Cremonese al "Mapei Stadium" grazie a un gol di Bajrami nel finale: cronaca e tabellino del match ...