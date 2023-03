Demolizione ex Sacro Cuore | ecco come e quando verrà rimosso l’amianto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPrenderanno il via il prossimo 8 marzo, nell’area di in via volontari per la libertà, a Torrione, le operazioni di bonifica da parte della società Dena living che sarà autorizzata dal pubblico ministero Alessandro di Vico ad entrare nel cantiere, sotto sequestro per la presenza di amianto. È la stessa società a darne notizia in una lettera inviata anche alla dirigente dell’Istituto comprensivo Matteo Mari, preciso ma anche una serie di rassicurazioni sule operazioni procederanno garantendo la massima sicurezza al comprensorio, dopo le preoccupazioni dei genitori e delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola vicina all’area interessata dalla bonifica. Erano state proprio le segnalazioni dei residenti ad indurre la polizia municipale ad effettuare i controlli che poi hanno portato a riscontrare l’effettiva presenza di amianto. ...