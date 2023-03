Delrio Pd | ' Bene parlare di migranti e pace | ma cerchiamo di attrarre anche i non radicali'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... delrio_giovi : @ElenIsabel1 @CallistaLight Se il pompino è fatto bene a ingoio e un piacere leccare da dietro ???? - globalistIT : - LucaDeNapoli : @repubblica Bene così Delrio - giallideilimoni : Sarebbe bene che @ellyesse scegliesse come presidente del PD un democristiano. Delrio o Castagnetti, ad esempio. - graziano_delrio : L’impegno dei pediatri per contrastare bullismo e cyberbullismo. La salute è anche vivere bene e con consapevolezz… -

Riguardo al dialogo fra la leader dem, Elly Schlein, e il presidente M5s Giuseppe Conte,osserva: "Certo non mi preoccupano le prove d'intesa. Non mi preoccupa davvero un Pd di sinistra su ...Le auguro davvero ogni, ma i miei genitori non hanno cresciuto un ipocrita e di carattere sono ... A partire dal nome del candidato sindaco, dopo 20 anni di guida. Poi una politica che non ...Intanto si fanno altri nomi per la presidenza del Pd da Pina Picierno, a Grazianoa Dario ... Certo, dipende cosa sono le correnti, se sono degenerazione del potere' non va, 'ma viva il ...

Delrio (Pd): "Bene parlare di migranti e pace, ma cerchiamo di ... Globalist.it

Delrio sulla vittoria di Elly Schlein: "Accende l'entusiasmo, non preoccupa certo se il Pd si sposta a sinistra sui migranti e sulla pace, ma la nostra scommessa deve essere di attrarre la società tut ...Dario De Lucia, capogruppo di Coalizione Civica: la vittoria di Elly Schlein può aprire un nuovo dialogo tra una forza politica come la vostra e un Pd che riesca a rinnovarsi "Io voglio bene a Ellly, ...