La sua automobile, invece, fu trovata in centro a. Inizialmente i militari dell'Arma non esclusero alcuna pista, passando al vaglio le frequentazioni di Alessandro Neri Purtroppo si rinnoverà ......e ritrovato nel torrente di Fosso Vallelunga trae San Giovanni Teatino. Il corpo di Neri era stato trovato morto l'8 marzo, tre giorni dopo la sua scomparsa. Pochi giorni dopo ili ...Il suo corpo fu trovato tre giorni dopo, sul greto del fosso Vallelunga, zona impervia alla periferia Sud di. Le indagini dei Carabinieri consentirono di accertare che il ragazzo fu ucciso ...

Delitto a Pescara, niente carcere per il locrese ritenuto il mandante dell'omicidio Gazzetta del Sud

E' tornato in libertà Natale Ursino, arrestato dalla Polizia di Pescara perché ritenuto il mandante dell'agguato del primo agosto scorso sulla strada parco in cui era stato ucciso l'architetto Walter ...In un agguato, lo scorso agosto, venne ucciso l'architetto Walter Albi. Ursino, pregiudicato nato a Locri, era stato arrestato lo scorso 13 febbraio ...