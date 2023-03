Decreto Omeopatico. Meloni a Cutro con poco in mano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sotto la pressione di Quirinale e Vaticano, il governo pensa a nuove misure sui migranti. In definitiva: un altroflussi (il primo non è ancora partito) e pene più severe per gli scafisti. Intanto la Lega insiste sul ritorno delle leggi Salvini (per non far entrare gli immigrati gay…)