Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano (Di lunedì 6 marzo 2023) Sotto la pressione di Quirinale e Vaticano, il governo pensa a nuove misure sui migranti. In definitiva: un altro Decreto flussi (il primo non è ancora partito) e pene più severe per gli scafisti. Intanto la Lega insiste sul ritorno delle leggi Salvini (per non far entrare gli immigrati gay…) Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 marzo 2023) Sotto la pressione di Quirinale e Vaticano, il governo pensa a nuove misure sui migranti. In definitiva: un altroflussi (il primo non è ancora partito) e pene più severe per gli scafisti. Intanto la Lega insiste sul ritorno delle leggi Salvini (per non far entrare gli immigrati gay…)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano - MarcoGerva1968 : Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano - HuffPost Italia - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano (di F. Olivo) - lucianomeli : RT @HuffPostItalia: Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano (di F. Olivo) - cdghietta : RT @HuffPostItalia: Decreto Omeopatico. ?Meloni a Cutro con poco in mano (di F. Olivo) -

Decreto Omeopatico. Meloni a Cutro con poco in mano (di F. Olivo) Ingressi regolari, sulla scia del decreto flussi, e giro di vite sugli scafisti. Si muove su due linee direttrici il piano del governo per intervenire sull'immigrazione dopo il naufragio di Cutro . Si tratta di un piano ancora un po' ... Decreto Omeopatico. Meloni a Cutro con poco in mano (di F. Olivo) Ingressi regolari, sulla scia del decreto flussi, e giro di vite sugli scafisti. Si muove su due linee direttrici il piano del governo per intervenire sull'immigrazione dopo il naufragio di Cutro . Si tratta di un piano ancora un po' ... Ingressi regolari, sulla scia delflussi, e giro di vite sugli scafisti. Si muove su due linee direttrici il piano del governo per intervenire sull'immigrazione dopo il naufragio di Cutro . Si tratta di un piano ancora un po' ...Ingressi regolari, sulla scia delflussi, e giro di vite sugli scafisti. Si muove su due linee direttrici il piano del governo per intervenire sull'immigrazione dopo il naufragio di Cutro . Si tratta di un piano ancora un po' ... Decreto Omeopatico. Meloni a Cutro con poco in mano L'HuffPost Decreto Omeopatico. Meloni a Cutro con poco in mano Sotto la pressione di Quirinale e Vaticano, il governo pensa a nuove misure sui migranti. In definitiva: un altro decreto flussi (il primo non è ancora ... Sotto la pressione di Quirinale e Vaticano, il governo pensa a nuove misure sui migranti. In definitiva: un altro decreto flussi (il primo non è ancora ...