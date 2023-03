De Laurentiis | “Vincere a Napoli per coronare un sogno Tre milioni alla festa scudetto I fondi la morte del calcio”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio Deha parlato in conferenza stampa presso la sede della stampa estera, dove è stato premiato anche Osimhen. La stampa estera ha premiato Victor Osimhen.premiazione era presente anche il presidente del, Aurelio Deche ha detto: “Da quando ilha vinto il suo ultimosono passati 33 anni, pensato un po’ a quanti napoletani sono nati in questo lasso di tempo e non hanno potuto mai vivere l’eccitazione degli scudetti vinti. In questi anni si è sprofondati nel fallimento. Ora con una vittoria si potrebbe far felicidi napoletani sparsi nel mondo. Addirittura potrebbero essere due o trei tifosi presenti, ed in città ...