De Laurentiis: "Vendo il Bari se va A". Arriva la risposta dei tifosi pugliesi (Di lunedì 6 marzo 2023) De Laurentiis: "Vendo il Bari se va in serie A". La reazione dei tifosi pugliesi sui social non si fa attendere. Durante l'inaugurazione di un corso di studi sulla giuridicità delle regole del calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affermato che sarebbe costretto a cedere il Bari nel caso in cui il club pugliese dovesse raggiungere la Serie A, optando invece per mantenere il controllo del Napoli. Tale dichiarazione ha trovato un'accoglienza positiva tra i tifosi partenopei, ma ha suscitato dispiacere e delusione tra i sostenitori del Bari, che avrebbero preferito che il presidente tenesse in considerazione le grandi potenzialità del loro club.

